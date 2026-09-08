AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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08.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Dienstagnachmittag südwärts
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 119,38 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 119,38 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'831 Punkten liegt. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 118,76 GBP ab. Bei 119,58 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'221'473 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Gewinne von 31,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,84 GBP am 27.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,71 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.46 Mrd. GBP im Vergleich zu 10.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,24 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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