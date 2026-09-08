AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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08.09.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 119,62 GBP.
Um 12:28 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 119,62 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'818 Punkten steht. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,46 GBP. Bei 119,58 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 226'704 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,30 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,50 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,84 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 9,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,71 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,24 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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