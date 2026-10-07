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07.10.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 119,28 GBP.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 119,28 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'497 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,02 GBP. Bei 119,12 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 50'371 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. 31,87 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2026 Kursverluste bis auf 114,04 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 4,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 USD aus. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.83 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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