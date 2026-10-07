AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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07.10.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zieht am Nachmittag an
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 120,59 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 120,59 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'455 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 121,14 GBP. Bei 119,12 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 566'498 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 30,44 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,04 GBP. Dieser Wert wurde am 15.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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