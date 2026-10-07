AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der AstraZeneca-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 119,64 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'487 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 120,22 GBP. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,94 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,12 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 266'415 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,04 GBP. Dieser Wert wurde am 15.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Milliarden-Deal: AstraZeneca setzt auf Summit Therapeutics - Summit-Aktie im Höhenflug

Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen

AstraZeneca-Aktie zieht an: Brustkrebsmedikament Enhertu jetzt auch in England verfügbar