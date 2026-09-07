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07.09.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit Kursplus

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 120,91 GBP.

AstraZeneca
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Das Papier von AstraZeneca legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 120,91 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'811 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 120,96 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 119,86 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 93'878 AstraZeneca-Aktien.

Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 30,10 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 107,84 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 12,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,71 USD je AstraZeneca-Aktie. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 GBP, nach 1,18 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. AstraZeneca dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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