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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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07.09.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Nachmittag fester

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 120,66 GBP.

AstraZeneca
137.04 CHF 1.40%
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Das Papier von AstraZeneca legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 120,66 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 122,10 GBP. Bei 119,86 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 528'323 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 30,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Mit Abgaben von 10,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,71 USD ausgeschüttet werden. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.46 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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