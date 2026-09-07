AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag auf grünem Terrain

Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 121,84 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'849 Punkten liegt. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 121,90 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,86 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 265'196 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,10 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 107,84 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 11,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,71 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 GBP je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.46 Mrd. GBP im Vergleich zu 10.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,24 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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