AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit Abschlägen

Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 136,71 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'612 Punkten steht. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 136,14 GBP. Bei 136,96 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 91'783 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,04 GBP. Dieser Wert wurde am 15.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 16,59 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.10.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 12.06 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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