AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 137,80 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'623 Punkten steht. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 134,58 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 136,96 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 998'861 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Mit einem Kursverlust von 17,24 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 USD belaufen. AstraZeneca gewährte am 30.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 GBP gegenüber 1,18 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.06 Mrd. GBP – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,25 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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