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06.11.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag mit Verlusten

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 134,72 GBP.

AstraZeneca
151.80 CHF -2.32%
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Die AstraZeneca-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 134,72 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'541 Punkten steht. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 134,68 GBP. Bei 136,96 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 384'742 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Bei 114,04 GBP fiel das Papier am 15.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 18,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 30.10.2026. Das EPS lag bei 1,50 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 12.06 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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