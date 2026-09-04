AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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04.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 120,24 GBP abwärts.
Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 120,24 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'815 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 119,90 GBP. Bei 121,46 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 576'540 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,82 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,84 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,71 USD je AstraZeneca-Aktie. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.46 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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