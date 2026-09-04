Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’401 0.0%  SPI 20’231 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’105 0.4%  Euro 0.9405 0.2%  EStoxx50 6’395 0.2%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’742 0.2%  Dollar 0.8091 0.2%  Öl 95.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Villars-Aktie verliert: Weniger Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Mittag stärker

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 121,64 GBP.

AstraZeneca
135.15 CHF 2.53%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von AstraZeneca konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 121,64 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 122,06 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,46 GBP. Zuletzt wechselten 164'432 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 29,32 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,84 GBP ab. Abschläge von 11,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,71 USD aus. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.83 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Aktien von AstraZeneca und Daiichi Sankyo im Blick: EU-Zulassung für Enhertu-Kombitherapie

AstraZeneca-Aktie schwächer trotz erreichtem Studienziel für Tezspire

AstraZeneca-Aktie zieht dennoch an: Volrustomig erreicht Studienziele bei Lungenkrebs wohl nicht


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten