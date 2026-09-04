AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Mittag stärker

Das Papier von AstraZeneca konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 121,64 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 122,06 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,46 GBP. Zuletzt wechselten 164'432 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 29,32 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,84 GBP ab. Abschläge von 11,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,71 USD aus. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.83 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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