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03.11.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 138,92 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 138,92 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'726 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 139,64 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,64 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53'793 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 157,30 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 13,23 Prozent Luft nach oben. Am 15.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 17,91 Prozent sinken.
Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. AstraZeneca gewährte am 30.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 GBP je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent auf 12.06 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 präsentieren. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,25 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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