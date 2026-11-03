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03.11.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 138,38 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 138,38 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'702 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 138,30 GBP aus. Bei 139,64 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 227'010 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 13,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,04 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 17,59 Prozent Luft nach unten.
AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Am 30.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,50 GBP gegenüber 1,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 12.06 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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