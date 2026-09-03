AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 120,94 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'760 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 120,94 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 120,66 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 56'753 AstraZeneca-Aktien.

Bei einem Wert von 157,30 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 107,84 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,71 USD belaufen. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11.46 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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