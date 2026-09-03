AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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03.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 121,60 GBP zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 121,60 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'832 Punkten notiert. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 122,90 GBP an. Mit einem Wert von 120,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 760'978 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,36 Prozent. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 107,84 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,71 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. AstraZeneca veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umsetzen können.
AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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