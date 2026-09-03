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03.09.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagmittag mit Kursplus

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagmittag mit Kursplus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 121,18 GBP zu.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 121,18 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'763 Punkten liegt. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 121,36 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,66 GBP. Zuletzt wurden via London 174'575 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 29,81 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 11,01 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,71 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.46 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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