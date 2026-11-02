AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag leichter

Die AstraZeneca-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 137,88 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'690 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 136,78 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,04 GBP. Zuletzt wurden via London 80'224 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,08 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 17,29 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. AstraZeneca gewährte am 30.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 GBP, nach 1,18 GBP im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 12.06 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 11.02.2027 gerechnet. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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