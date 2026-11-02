AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 138,02 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'754 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 136,78 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,04 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 916'736 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,97 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 GBP, nach 1,18 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 12.06 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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