AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verbilligt sich am Montagmittag

Die AstraZeneca-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 138,94 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'736 Punkten realisiert. Bei 136,78 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 137,04 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 359'673 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 11,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,04 GBP am 15.08.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 17,92 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. AstraZeneca gewährte am 30.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.06 Mrd. GBP im Vergleich zu 10.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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