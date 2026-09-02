AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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02.09.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittwochvormittag tiefer
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 119,04 GBP ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 119,04 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'775 Punkten steht. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 119,04 GBP nach. Mit einem Wert von 120,32 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 108'693 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,30 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 32,14 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,71 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,23 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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