AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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02.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 120,10 GBP.
Um 16:28 Uhr stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 120,10 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,94 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,32 GBP. Bisher wurden heute 1'018'569 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 23,65 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.
AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,71 USD aus. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11.46 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. AstraZeneca dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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