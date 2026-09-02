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02.09.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca stabilisiert sich am Mittwochmittag

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca stabilisiert sich am Mittwochmittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Mit einem Kurs von 119,73 GBP zeigte sich die AstraZeneca-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

AstraZeneca
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Im London-Handel kam die AstraZeneca-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 119,73 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'728 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 120,74 GBP. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,46 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,32 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 335'545 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 23,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,93 Prozent.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,71 USD je Aktie ausschütten. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.83 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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