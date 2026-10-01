AstraZeneca Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von AstraZeneca

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 120,76 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'481 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 120,14 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,14 GBP. Bisher wurden heute 106'727 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,30 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Abschläge von 5,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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