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01.10.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag auf rotem Terrain

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 121,22 GBP.

AstraZeneca
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Um 16:28 Uhr rutschte die AstraZeneca-Aktie in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 121,22 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'433 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 120,14 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,14 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 1'053'369 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,76 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,04 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,92 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. AstraZeneca gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.

Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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