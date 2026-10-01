AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag billiger

Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 120,28 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'434 Punkten liegt. In der Spitze büsste die AstraZeneca-Aktie bis auf 120,14 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 120,14 GBP. Bisher wurden heute 397'462 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.46 Mrd. GBP – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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