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01.09.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagvormittag im Minus

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagvormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 118,36 GBP ab.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 118,36 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'777 Punkten liegt. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 116,50 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 116,50 GBP. Bisher wurden via London 497'021 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 24,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,71 USD je AstraZeneca-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.46 Mrd. GBP im Vergleich zu 10.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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