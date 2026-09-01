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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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01.09.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zieht am Nachmittag an

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zieht am Nachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 120,16 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'796 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,32 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 116,50 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'644'138 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 157,30 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Bei 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 10,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,71 USD. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.83 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,23 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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