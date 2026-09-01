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01.09.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag mit Abschlägen

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 118,50 GBP ab.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 118,50 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'721 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 116,50 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 116,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'083'843 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. 32,74 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 107,84 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,71 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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