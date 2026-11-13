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13.11.2026 16:14:00
AstraZeneca-Aktie gewinnt leicht: Baxfendy erhält positive EMA-Empfehlung
Astrazeneca kommt mit seinem Medikament Baxfendy für eine weitere wichtige Zulassung voran. Die europäische Empfehlung eröffnet dem Pharmakonzern Perspektiven.
FDA hatte bereits grünes Licht gegeben
Bereits im Mai hatte die US-Arzneimittelaufsicht FDA dem Medikament grünes Licht gegeben. Das letzte Wort über die Zulassung des Arzneimittels innerhalb der Europäischen Union hat die Europäische Kommission als Exekutivorgan der EU.
Astrazeneca erwartet Milliardenumsatz
AstraZeneca erwartet von Baxfendy in der Spitze einen Jahresumsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.
AstraZeneca-Aktie legt leicht zu
Für Titel von AstraZeneca geht es in London zeitweise 0,23 Prozent auf 139,62 Pfund nach oben.
DOW JONES
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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AstraZeneca am 13.11.2026
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