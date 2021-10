AstraZeneca-Aktie dennoch in Rot: Kombination aus Tremelimumab und Imfinzi erreicht Ziele in Leberkrebs-Studie

Wie AstraZeneca mitteilte habe in der Studie Himalaya eine Einzeldosis von Tremelimumab in Kombination mit Imfinzi das Gesamtüberleben bei Leberkrebs signifikant verbessert.

Eine einmalige Initialdosis Tremelimumab plus Imfinzi alle vier Wochen hätte in der Studie das primäre Ziel des Gesamtüberlebens bei Patienten mit inoperablem hepatozellulärem Karzinom (HCC) im Vergleich zu Sorafenib erreicht, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern mit. Die Imfinzi-Monotherapie habe gegenüber Sorafenib den Gesamtüberlebensendpunkt erreicht.

Imfinzi und Tremelimumab erhielten 2020 in den USA für die Behandlung von HCC den Orphan-Drug-Status, also den Förderstatus Medikament für seltene Krankheiten. Tremelimumab erhielt 2020 auch in der Europäischen Union den Orphan-Status für HCC.

AstraZeneca-Titel verlieren in London zeitweise 0,49 Prozent auf 87,70 Pfund.

Von Michael Dabaie

LONDON (Dow Jones)