AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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31.08.2026 18:00:38
AstraZeneca-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
11 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AstraZeneca veröffentlicht.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für AstraZeneca ein Kursziel von 155,00 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 35,30 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 119,70 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|46,20
|28.08.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-3,93
|25.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|163,00 GBP
|36,17
|20.08.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-3,93
|19.08.2026
|UBS AG
|176,00 GBP
|47,03
|19.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|33,67
|17.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|46,20
|07.08.2026
|UBS AG
|176,00 GBP
|47,03
|04.08.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-3,93
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|46,20
|03.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|33,67
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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18:00
|AstraZeneca-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
10:02
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
28.08.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca macht am Freitagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
27.08.26
|AstraZeneca-Aktie schwächer trotz erreichtem Studienziel für Tezspire (Dow Jones)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
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✅ Novartis
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