DAIICHI SANKYO Aktie 2082619 / JP3475350009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Studienergebnisse
|
14.09.2026 07:44:41
AstraZeneca-Aktie: Brustkrebs-Pille verfehlt wichtiges Studienziel
AstraZeneca hat einen Rückschlag bei einer Brustkrebs-Pille in einer klinischen Spätphasenstudie verzeichnet.
Die Medikamentenkombination habe zwar eine numerische Verbesserung bei der Verzögerung von Anzeichen für eine Verschlechterung der Krebserkrankung im Vergleich zur Standardtherapie gezeigt, diese sei jedoch nicht ausreichend gewesen, um als statistisch signifikant zu gelten, so AstraZeneca.
AstraZeneca und der Partner Daiichi Sankyo teilten am Montag unabhängig davon mit, dass ihr Medikament Enhertu in einer weiteren Spätphasenstudie Vorteile für Patienten mit einer Form von fortgeschrittenem Lungenkrebs zeigte. Dies führte zu einer sechsmonatigen Verbesserung der Zeit, die die Patienten ohne ein Fortschreiten der Krankheit lebten, im Vergleich zur Standardtherapie.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DAIICHI SANKYO CO LTDShs
|
01.09.26
|Aktien von AstraZeneca und Daiichi Sankyo im Blick: EU-Zulassung für Enhertu-Kombitherapie (Dow Jones)
|
30.07.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)