AstraZeneca-Aktie: AstraZeneca greift nach Neogene Therapeutics

Der Pharmariese wird nach eigenen Angaben erstmal bei Transaktionsabschluss im ersten Quartal 2023 eine Summe von 200 Millionen Dollar zahlen. Die Restzahlung hängt dann von der Erreichung bestimmter Meilensteine ab. Die Übernahme hat laut AstraZeneca keine Auswirkung auf den Ausblick. Neogene Therapeutics konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von transformativen TCR-Therapien der nächsten Generation, die auf Neoantigene bei Krebserkrankungen abzielen.

"Diese Akquisition stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, innovative Wissenschaft und führende Experten in der T-Zell-Rezeptorbiologie und der Herstellung von Zelltherapien mit unserem internen Onkologie-Zelltherapieteam zusammenzubringen und so neue Wege zur Bekämpfung von Krebs zu erschliessen", sagte Susan Galbraith, Executive Vice President bei AstraZeneca. Neogene hat seinen EU-Hauptsitz in Amsterdam und in den Vereinigten Staaten in Santa Monica.

Von Ian Walker

LONDON/FRANKFURT (Dow Jones)