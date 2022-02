AstraZeneca-Aktie: AstraZeneca erhält für Saphnelo die Zulassung

Das teilte der Pharmakonzern AstraZeneca mit. Das Medikament wurde als Zusatztherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mit der mittelschweren bis schweren Form der sogenannten Schmetterlingsflechte entwickelt.

Saphnelo konnte in den klinischen Studien die gesamte Krankheitsaktivität der Patienten in allen Organsystemen senken und den Verbrauch an oralen Kortikoiden nachhaltig reduzieren, erklärte das Unternehmen. Das Mittel sei bereits in den USA, Japan und Kanada in dieser Indikation zugelassen, in weiteren Ländern liefen Zulassungsprüfungen.

BARCELONA (Dow Jones)