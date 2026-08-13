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13.08.2026 06:37:00
Astral Poly Technik vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Astral Poly Technik lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 4.47 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Astral Poly Technik 3.02 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Astral Poly Technik mit einem Umsatz von insgesamt 15.78 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.61 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15.93 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4.43 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 15.82 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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