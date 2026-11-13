Astra Microwave Products präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Astra Microwave Products hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5.38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.63 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2.15 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5.38 INR sowie einem Umsatz von 2.57 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch