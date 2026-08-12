Astra Microwave Products: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Astra Microwave Products veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11.55 Prozent auf 1.77 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch