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28.10.2026 06:37:00
Astra Industrial Group Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Astra Industrial Group Bearer hat am 25.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 1.68 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Astra Industrial Group Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 2.09 SAR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 586.1 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 19.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 730.1 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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