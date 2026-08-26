Astra Exploration hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Astra Exploration veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Astra Exploration -0.010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch