ASTMAX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ASTMAX hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7.45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ASTMAX ein Ergebnis je Aktie von -10.550 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ASTMAX im vergangenen Quartal 10.04 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASTMAX 6.54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch