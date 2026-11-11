Asti stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asti äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 123.28 JPY. Im Vorjahresviertel waren 94.92 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.42 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.24 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch