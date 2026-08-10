Asti hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Asti hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20.77 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45.72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.42 Prozent auf 15.08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asti 15.30 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch