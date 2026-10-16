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16.10.2026 06:37:00
Asterisk verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Asterisk hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 32.18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14.810 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 332.0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 361.4 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 33.910 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -24.420 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Asterisk im vergangenen Geschäftsjahr 1.52 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asterisk 1.67 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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