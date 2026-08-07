Astera Labs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Astera Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26.58 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 7.57 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 552.86 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 150.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 220.47 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch