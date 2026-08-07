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07.08.2026 06:37:00
Astera Labs stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Astera Labs liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Astera Labs die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.290 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 104.45 Prozent auf 392.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 191.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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