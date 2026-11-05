Astera Labs: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Astera Labs lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.500 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 584.9 Millionen USD – ein Plus von 153.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Astera Labs 230.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch