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03.06.2026 04:00:38

Astera Labs Expands Taiwan Operations To Accelerate AI Infrastructure; Stock Up

(RTTNews) - Astera Labs Inc. (ALAB) announced a major expansion of its Taiwan operations and Cloud-Scale Interop Lab. This move strengthens the company's engineering and operational footprint while deepening strategic collaboration with customers and ecosystem partners in one of the world's most critical semiconductor hubs.

The expanded presence positions Astera Labs to integrate broader engineering expertise, cross-functional support, and closer business coordination with the ecosystem building rack-scale AI systems. Working alongside AI platform providers such as AMD, Arm, Intel, and NVIDIA, as well as Taiwan's leading original design manufacturers (ODMs) including GIGABYTE, Ingrasys (a Foxconn subsidiary), Inventec, Quanta Cloud Technology, and Wiwynn, the company aims to accelerate validation and system integration efforts required to bring purpose-built AI infrastructure to market faster.

Astera Labs' Taiwan expansion also enhances cross-functional capabilities in engineering operations, hardware engineering, quality, and technical support. These resources will help customers shorten iteration cycles during product development, debugging, diagnostics, and qualification. The initiative builds on the momentum of the recently announced Scorpio fabric switch family, whose expanded 32-to-320-lane portfolio further embeds Astera Labs in rack-scale platforms now being developed with ODM partners.

ALAB closed Tuesday's regular trading session at $355.76, up $35.67 or 11.14%. In overnight trading at 9:56:31 PM EDT, the stock rose further to $361.05, gaining $5.29 or 1.49%.

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’827.70 19.57 SV5BGU
Short 14’118.87 13.72 S29BTU
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Long 12’459.17 13.93 S69BJU
Long 11’909.93 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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