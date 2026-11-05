Astera Labs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Astera Labs hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33.75 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15.10 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 877.25 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 186.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 306.32 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch